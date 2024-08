53-Jähriger bei Forstarbeiten im Tiroler Unterland gestorben

Im Gemeindegebiet von Münster (Bezirk Kufstein) hat sich am Samstag ein tödlicher Forstunfall ereignet. Wie die Polizei am Sonntag meldete, hatten am späten Samstagnachmittag zwei deutsche Wanderer im Bereich Steinapfelsteig einen Waldarbeiter leblos aufgefunden.

Als die Beamten am Auffindungsort eintrafen, fanden sie einen 53-jährigen Österreicher zwischen mehreren frisch gefällten Bäumen. Der Mann zeigte keine Lebenszeichen mehr. Die Bergrettung Kramsach übernahm die Bergung des Leichnams. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.

