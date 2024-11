53-Jähriger stirbt nach Kollision mit Wiener Linienbus

Ein 53-jähriger Mann ist am Samstag in Wien-Simmering nach einer Kollision mit einem Bus der Linie 15A gestorben. Wie die Wiener Linien am Sonntag mitteilten kam es gegen 21.00 Uhr zu dem Unfall. Laut Landespolizeidirektion fuhr der Linienbus gerade auf der Grillgasse Richtung Simmeringer Hauptstraße. Der 53-Jährige befand sich am Gehsteig und wollte diesen vermutlich überqueren, übersah dabei den vorbeifahrenden Bus und lief in dessen rechte Seite.

Trotz umgehender notfallmedizinischer Versorgung durch die Berufsrettung Wien verstarb der 53-Jährige noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Die Ehefrau, die bei dem Vorfall anwesend war, blieb unverletzt. Die Grillgasse war im Unfallbereich für einige Zeit für den gesamten Verkehr gesperrt, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag.

Der Buslenker steht unter Schock und wird vom Kriseninterventionsteam der Wiener Linien psychologisch betreut. Der genaue Unfallhergang wird derzeit in Zusammenarbeit mit der Polizei Wien ermittelt.