Eine 54-jährige Kärntnerin ist am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle in Wolfsberg – laut Polizei offensichtlich stark alkoholisiert – ausgerastet und hat einen Polizisten in den Arm gebissen.

Sie hatte einen Alkomatentest verweigert und beschimpfte die Beamten lautstark. Schließlich wurde die Festnahme ausgesprochen. Die 54-Jährige wehrte sich mit Schlägen und Tritten. Durch den Biss wurde ein Beamter leicht verletzt. Die Frau wird angezeigt.