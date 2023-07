54-Jährige stürzte mit E-Bike 15 Meter ab

Eine 54-jährige E-Bike-Lenkerin ist am Dienstag bei einer Bergtour in Angerberg in Tirol (Bezirk Kufstein) 15 Meter abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die Österreicherin war in Richtung Buchackeralm unterwegs gewesen.

Sie blieb mit ihrem 52-jährigen Begleiter auf einem stark geneigten Teilstück stehen, um kurz zu rasten. Beim Anfahren trat die 54-Jährige neben das Pedal, verlor das Gleichgewicht und stürzte.

Die Schwerverletzte wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen. Zuvor war die Frau von einem Notarzt an Ort und Stelle versorgt worden.