60-Jährige in Oberösterreich von Ehemann mit Messer verletzt

Nach einem Streit Montagvormittag in Laakirchen (Bezirk Gmunden) soll ein 66-Jähriger offenbar in suizidaler Absicht Tabletten geschluckt und dann mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen haben.

Der 60-jährigen Schwerverletzten gelang es, ihren Bruder anzurufen, der dann die Rettung alarmierte, bestätigte ein Polizeisprecher einen Bericht im ORF Radio Oberösterreich.

Die Frau wurde im Spital operiert, sie befinde sich nicht in Lebensgefahr. Auch der Mann kam ins Krankenhaus. Am Nachmittag wurde er einvernommen, habe sich „voll geständig gezeigt“ und wurde noch in die Justizanstalt Wels überstellt, hieß es bei der Polizei weiter.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich