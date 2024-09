63-Jähriger verunglückte mit E-Bike tödlich

Ein 63-jähriger E-Bike-Lenker ist am Dienstag im Tiroler Verwalltal bei St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) auf einem Güterweg gestürzt, über Gebüsch in steiniges Gelände gefallen und dabei tödlich verletzt worden.

Der Mann war laut Polizei in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er stürzte rund drei Meter ab.

Nachfolgende Radfahrer fanden das Fahrrad und somit den Verunglückten. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die nachkommenden Fahrradlenker hatten den Notruf abgesetzt. Der Leichnam des 63-Jährigen wurde von der Bergrettung geborgen.