69-Jährige zu Hause gefesselt und ausgeraubt

Eine 69-Jährige ist vergangenen Freitag in Götzens (Bezirk Innsbruck-Land) in ihrem Wohnhaus von zwei Unbekannten überfallen worden. Wie die Polizei erst am Mittwoch berichtete, läuteten zwei Männer am Nachmittag und drangen in ihr Zuhause ein.

Das Opfer wurde mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt, die Täter durchsuchten währenddessen die Räume und raubten Bargeld, Schmuck und Handys. Anschließend flüchteten sie, die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Nach der Flucht gelang es der 69-Jährigen, sich selbst zu befreien und über das Festnetztelefon ihre Familie zu verständigen. Es wurden Gegenstände im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages gestohlen.

Die Polizei bittet nun etwaige Zeugen um Hinweise. Ein Täter wurde als circa 45 Jahre alt und über 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte dunkle Haare, braune Augen, einen abgebrochenen Schneidezahn und trug einen leichten Bart. Er sprach deutsch und italienisch. Der zweite Täter soll ebenfalls circa 45 Jahre alt sein, seine Körpergröße wurde mit 1,65 Meter angegeben.