72-jähriger Schwammerlsucher tot aufgefunden

Ein 72-jähriger Schwammerlsucher ist Mittwochnachmittag in der Nähe der Tschangelair Alm in Neustift im Tiroler Stubaital tot aufgefunden worden. Der Einheimische hatte seit Dienstagabend als abgängig gegolten, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Er wurde offenbar in steilem Gelände entdeckt. Medienberichten zufolge dürfte der 72-Jährige abgestürzt sein. Eine Bestätigung dafür gab es vorerst nicht.

Angehörige hatten Dienstagabend Alarm geschlagen, nachdem der Mann nicht nach Hause zurückgekehrt war. In der Nacht auf Mittwoch wurde ein Sucheinsatz vorerst ergebnislos abgebrochen, hieß es. In der Früh wurde die Suche schließlich fortgesetzt. Im Einsatz standen mehrere Bergrettungen, Hundeführer, Alpinpolizei und ein Polizeihubschrauber.