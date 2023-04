78-Jährige am Bahnhof überfallen

Eine 19- und eine 16-Jährige, beide aus Wien, sollen in der Nacht auf Dienstag eine 78 Jahre alte Frau am Bahnhof Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) überfallen und ausgeraubt haben.

Das Duo sei vom Opfer eindeutig identifiziert worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Teenager habe einen Schlagring bei sich gehabt und sei nicht geständig gewesen. Die andere Verdächtige habe die Aussage verweigert.

Die 78-Jährige hatte auf der Polizeiinspektion Brunn am Gebirge angegeben, dass ihr von zwei jungen Frauen auf den Kopf geschlagen und die Handtasche geraubt worden sei. Sie blieb unverletzt.

Das Duo wurde kurz darauf im Zuge einer Fahndung angehalten und der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt. Die 16-Jährige hatte laut Polizei neben dem Schlagring auch geringe Mengen Cannabiskraut bei sich.