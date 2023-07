80-Jähriger regungslos treibend aus Badesee gezogen

Ein 80-Jähriger ist am Dienstag regungslos mit dem Gesicht nach unten treibend aus dem Schlitterer Badesee (Bezirk Schwaz) gezogen worden. Badegäste hatten bemerkt, dass der Schwimmer sich nicht mehr bewegte.

Eine 69-Jährige rief um Hilfe. Ein 45-Jähriger zog den Mann aus dem See und begann mit der Reanimation. Der 80-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort befand er sich am Mittwoch weiter auf der Intensivstation. Sein Zustand war kritisch, hieß es zur APA.

Aus Rücksicht auf die Angehörigen, die noch nicht benachrichtigt worden waren, hatte die Polizei am Dienstag zuletzt den Unfall noch nicht offiziell bestätigen können. Der Mann war am südwestlichen Ufer des Sees ins Wasser gegangen und zum südlichen Steg geschwommen.