84-Jährige krachte in Gräber, weil sie statt zu bremsen aufs Gas stieg

Schon wieder ein Fall, bei dem eine betagte Autofahrerin das Brems- und Gaspedal verwechselt hat. In Bergheim (Flachgau) stieg Dienstagvormittag eine 84-jährige Frau beim Einparken am Friedhof statt auf das Brems- auf das Gaspedal und fuhr in den Friedhof hinein.

Dabei touchierte sie zwei Gräber und kam im Anschluss mit ihrem Wagen zum Stillstand. An den Gräbern und am Pkw entstanden laut Polizei leichte Beschädigungen. Ein Alkovortest bei der Lenkerin verlief negativ.

Bereits Donnerstagfrüh versuchte eine 78-Jährige aus Steyr ihren Pkw in Steyr auf einem Parkplatz vor einem Textil-Discounter abzustellen. Bei diesem Versuch dürfte die Frau laut eigenen Angaben Gas und Bremse verwechselt haben und sei mit ihrem Pkw unkontrolliert über den Gehsteig gefahren.

Eine 68-Jährige aus Steyr und eine 47-Jährige aus dem Bezirk Amstetten, welche sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Discounter befanden, konnten gerade noch ausweichen und erlitten dabei Abschürfungen.

Mehrere Verkaufsständer wurden umgefahren und beschädigt. Die zwei leicht verletzten Fußgängerinnen wurden mit der Rettung ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.