90-Jährige bei Feuerunfall auf Südautobahn getötet

Ein tödliches Ende hat am Mittwoch ein dramatischer Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) in Kärnten (Bezirk Völkermarkt) genommen. Eine 90-Jährige kam ums Leben, als ein Lkw und ein Pkw Höhe Griffen (Richtung Italien) kollidierten und in der Folge in Brand gerieten. Trotz aller Bemühungen konnte die Frau nicht mehr gerettet werden. Ihr Schwiegersohn hatte den Pkw gelenkt.

Laut Polizei war nach gegenwärtigem Ermittlungsstand der linke Vorderreifen des Lkw geplatzt, woraufhin das Fahrzeug auf den zweiten Fahrstreifen zog und mit einem gerade überholenden Pkw kollidierte.

Das Auto wurde zwischen dem Lastwagenzug und der Betonleitwand eingeklemmt und bis zum Stillstand beider Fahrzeuge mitgeschliffen. Beide Fahrzeuge gerieten dabei in Brand. Der Lkw-Lenker, ein 27-jähriger bosnischer Berufskraftfahrer, blieb unverletzt.

Der Pkw-Lenker aus dem steirischen Bezirk Voitsberg konnte trotz einer schweren Verletzung seine Frau noch befreien. Trotz sofortiger Löschversuche durch den Lkw-Lenker und weitere Ersthelfer kam jede Hilfe für die am Rücksitz des Autos mitgefahrene Schwiegermutter des 65-Jährigen zu spät. Der Autolenker wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C11 in die Universitätsklinik Graz eingeliefert. Seine 60-jährige Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Der Brand wurde durch die FF Griffen, Völkermarkt und St. Andrä mit insgesamt 50 Mann gelöscht. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestellte einen KFZ-Sachverständigen und ordnete die Sicherstellung der Fahrzeuge zur Klärung der Unfallursache an.

Die A2 war in beiden Fahrtrichtungen bis 17:30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Auf der Umleitungstrecke B70 kam es aufgrund des regen Verkehrs zu umfangreichen Stauungen und zu mehrstündigen Wartezeiten.