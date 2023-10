„Abnehmspritze“ – Experten warnen vor gefälschten Medikamenten

Nachdem am Donnerstag bekannt geworden ist, dass ein Patient oder eine Patientin nach der Anwendung eines gefälschten Diabetesmittels („Ozempic“) in einem Spital behandelt werden muss und die Fälschungen des Diabetes-Pens bereits Patienten in Österreich erreicht haben, schrillen die Alarmglocken.

Experten warnen vor gefälschten Medikamenten. Das Bundeskriminalamt ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft und dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) wegen Betrugs, Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Arzneimittelfälschung.

Aus Datenschutzgründen werden zur betroffenen Person im Krankenhaus keine Angaben gemacht, hieß es bereits am Donnerstag vom BASG. Berichtet wurde aber von schwerwiegenden Nebenwirkungen mit Unterzuckerung und Krampfanfall. Das sei ein Indiz, dass in dem Produkt fälschlich Insulin anstelle des Wirkstoffs Semaglutid enthalten war.

Sicherheit in Apotheken

Es gebe keine Hinweise darauf, dass die gefälschten Produkte von legalen Apotheken abgegeben wurden. Das BASG warnt Patienten „nachdrücklich und eindringlich vor jeder eigenmächtigen Bestellung von ‚Ozempic‘ im Internet“.

Echte Arzneimittel können nur über eine Verschreibung per Rezept und Abgabe durch eine öffentliche Apotheke erworben werden. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass es sich beim bezogenen Produkt um ein zugelassenes, bestens überprüftes, sicheres und wirksames und somit letztlich authentisches Arzneimittel handelt, so das BASG.

Der Fall zeige, dass der Kauf von Arzneimitteln über dubiose Online-Händler ein enormes gesundheitliches Risiko darstellt, warnte der Apothekerverband. Der Online-Handel mit derartigen Produkten wie „Ozempic“ ist in Österreich ausdrücklich verboten, bekräftigte auch der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig).