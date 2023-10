Acht Verletzte bei Unfall mit Kleinbus im Burgenland

Acht Personen sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall mit einem Kleinbus in Mannersdorf an der Rabnitz (Bezirk Oberpullendorf) verletzt worden. Der serbische Lenker dürfte laut Polizei eingeschlafen sein, das Kfz fuhr über einen Kreisverkehr und überschlug sich. Eine Frau wurde laut Landessicherheitszentrale mit schweren Verletzungen ins UKH Meidling nach Wien geflogen. Sieben Insassen wurden mit leichten Blessuren in umliegende Spitäler gebracht.

In dem Kleinbus befanden sich nach Polizeiangaben insgesamt acht Arbeiter aus Serbien und Slowenien im Alter zwischen 29 und 63 Jahren. Auf dem Weg von Oberpullendorf Richtung Grenzübergang Rattersdorf dürfte ein 46-Jähriger gegen 2.00 Uhr am Steuer eingenickt sein. Das Fahrzeug blieb nach dem Unfall entlang der B61a auf dem Dach liegen. Eine nachkommende Lenkerin aus Ungarn verständigte die Einsatzkräfte.

Eine Person war im Kleinbus eingeklemmt und musste laut Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden, bevor sie vom Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ ins Spital geflogen wurde. Die weiteren Verletzten wurden in die Krankenhäuser Oberpullendorf, Oberwart und Eisenstadt gebracht. Drei Feuerwehren standen im Einsatz. Das Fahrzeug mit serbischen Kennzeichen wurde schwer beschädigt.