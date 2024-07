Aggressiver Autodieb zerrte in Wels Fahrzeugbesitzer aus SUV

Ein dreister Autodieb ist am Sonntag nach mehrstündiger Fahndung in Thalheim bei Wels von der Polizei festgenommen worden. Der 32-Jährige hatte Samstagabend den Besitzer eines geparkten Autos mit der Faust auf den Kopf geschlagen und ihn aus dem Fahrzeug gezerrt. Der 58-Jährige war gerade dabei, am Mobiltelefon seine E-Mails zu lesen. Der Dieb trat mehrfach auf sein Opfer ein und flüchtete mit dem entwendeten SUV in Richtung Thalheim, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA.

In einem Kreisverkehr in Thalheim prallte der Dieb gegen ein Auto, das von einem 52-Jährigen gelenkt wurde. Weil bei dem SUV durch die Kollision Totalschaden entstand, wollte der Dieb mit dem anderen Wagen flüchten. Der 32-Jährige schlug auf den Fahrer ein und versuchte, ihn aus dem Fahrzeug zu zerren. Das misslang, weil der 52-Jährige angegurtet war. Der Autodieb flüchtete deshalb zu Fuß, die Polizei fahndete in der Nacht nach dem Mann.

Gegen 6.00 Uhr meldete sich ein Hausbesitzer aus der Nähe des Kreisverkehrs und erklärte, dass bei ihm im Garten ein Mann sei. Er fotografierte den Eindringling. Es stellte sich rasch heraus, dass es sich um den gesuchten Autodieb handelte. Als die Polizei eintraf, war der Mann erneut geflüchtet. Er konnte, nachdem er zuvor noch in einen Bach gesprungen war und die Beamten attackiert hatte, schließlich mit Hilfe von Polizeihunden gestellt und festgenommen werden.

Der Besitzer des SUV wurde bei dem Angriff durch den Autodieb verletzt, er begab sich selbstständig ins Krankenhaus. Der 52-jährige Autolenker erlitt leichte Verletzungen. Am SUV entstand Totalschaden, das andere Fahrzeug wurde ebenfalls schwer beschädigt, hieß es bei der Polizei.