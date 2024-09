Alarmfahndung nach Banküberfall in Innsbruck

Ein oder mehrere Täter haben Dienstagvormittag eine Bankfiliale am Mitterweg im Westen der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck überfallen. Nähere Details zu dem Überfall, der sich gegen 9.45 Uhr ereignet hatte, waren vorerst nicht bekannt, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Exekutivkräfte samt Spurensicherung befanden sich an Ort und Stelle, sowohl im Nahbereich als auch im gesamten Stadtgebiet wurde eine Alarmfahndung ausgelöst.

Viel dürften der oder die Täter nicht erbeutet haben. Denn Medienberichten zufolge handelte es sich um eine bargeldlose Filiale. Geld kann nur am Automaten abgehoben werden. Angestellte, die Kundenanfragen erledigen, soll es laut einem Bericht der Online-Ausgabe der „Tiroler Tageszeitung“ dort jedoch geben.

In Tirol, und dabei vor allem in Innsbruck, hatten sich in den vergangenen Monaten mehrere Banküberfälle ereignet, nach denen es auch zu Festnahmen kam. Erst am vergangenen Freitag wurde ein 42-Jähriger Slowake nach einem bewaffneten Banküberfall ein paar Tage zuvor in Mieders im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) ausfindig gemacht.