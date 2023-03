Angestellte klärte Juwelierraub

Ein 35-Jähriger ist im Zusammenhang mit einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Wien-Mariahilf am vergangenen Freitag festgenommen worden. „Geklärt“ hat den Fall die Mitarbeiterin eines Juweliers in Favoriten: Der aus Bosnien und Herzegowina stammende Verdächtige wollte dort am Montag geraubten Schmuck verkaufen. „Den Hinweis zur Ergreifung des Tatverdächtigen gab eine Angestellte des Geschäftes“, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am Dienstag.

Mit einem Hammer ausgerüstet war ein Räuber am Freitagabend in ein Juweliergeschäft auf der Mariahilfer Straße gekommen und hatte auf die Vitrinen eingedroschen. Weil die aber standhielten, zwang er eine Angestellte, die Schaukästen aufzuschließen, raffte Schmuck an sich und flüchtete.

Dabei kam es schon zur zweiten „Panne“ für den Täter: Ein Zeuge rannte ihm nach, der Räuber stolperte über eine Stiege und verlor einen Teil der Beute. Einen Rest davon wollte er offenbar am Montagnachmittag zu Geld machen, was mit seiner Festnahme endete.

„Beamte des Landeskriminalamts Wien stellten im Zuge der Ermittlungen fest, dass der 35-Jährige mutmaßlich für den Raub in einem Juweliergeschäft auf der Mariahilfer Straße verantwortlich ist“, so der Sprecher. „Die Ermittlungen gegen den 35-Jährigen dauern noch an, da davon ausgegangen wird, dass er mit weiteren Straftaten in Verbindung steht.“