Ansturm auf die Oper zum großen Ball beginnt

Der Ansturm auf den Opernball hat begonnen: Tausende Besucher strömten am Donnerstagabend über den Red Carpet in die Wiener Staatsoper – darunter auch die Gäste des Unternehmers Markus Deussl Schauspieler Franco Nero, Sänger Heino sowie Comedian Oliver Pocher samt Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Richard Lugner huschte mit seinem Stargast Priscilla Presley am Roten Teppich seitlich vorbei in die Oper. Direktor Bogdan Roščić konnte sich nur mehr auf „Fun and Games“ freuen.

Auch Designer Helmut Glööckler schritt mit neuer Langhaar-Frisur und spitzen Fingernägeln über den Red Carpet in die Oper. „Ich habe mich gefragt, wie Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Ball aussehen würde. Es ist ein bisschen ‚Rock me Amadeus‘“, sagte der Deutsche.

Ebenfalls unter den Gästen des Balls zu sehen waren die ehemaligen Organisatorinnen Elisabeth Gürtler sowie Maria Großbauer, das Künstler-Ehepaar Cornelius Obonya und Carolin Pienkos, Designerin Lena Hoschek, Star-Geigerin Lidia Baich und ihr Ehemann, der Sänger Andreas Schager. Auch Schauspielerin Nina Proll, Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz mit Lebensgefährtin Leona König mischten sich unter das Ballvolk. Ebenfalls dabei war Dompfarrer Toni Faber und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Eröffnet wird das Fest von den Opernstars Elīna Garanča und Piotr Beczala. Im Mittelpunkt der Eröffnung steht heuer wieder die Opernwelt selbst: Den Auftakt der Gesangsdarbietung des Abends wird Garanča gemeinsam mit der jungen spanischen Sopranistin Serena Saenz mit dem klassischen Gassenhauer „Barcarolle“ aus Hoffmanns Erzählungen absolvieren. Nach zwei Solostücken von Garanča und Beczala vereinigen die Mezzosopranistin und der Tenor ihre Stimmen in dem nicht minder eingängigen Lied „Granada“ von Agustín Lara.

Danach werden 144 Paare des Jungdamen- und Jungherren-Komitees einziehen und die von Maria Angelini-Santner und Christoph Santner von der Tanzschule Santner gestaltete Choreographie zur Pepita Polka von Johann Strauß (Sohn) zum Besten geben. Dann wird mit dem legendären Aufruf „Alles Walzer“ das Parkett für die Besucher freigegeben.

Anlässlich des 66. Opernballs ist es auch wieder zu Protesten gekommen. So hat die Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ) zu einem Marsch gegen den Opernball aufgerufen. Laut Wiener Polizei blieben die Kundgebungen ruhig.