Arbeitsunfälle in Tirol endeten mit Kopfverletzungen

Zwei Arbeiter sind bei Unfällen im Tiroler Unterland jeweils am Kopf verletzt worden. In Kramsach (Bezirk Kufstein) stürzte am Mittwoch ein 50-jähriger Lkw-Fahrer beim Abladen von Kartons von der Ladefläche des Anhängers auf den Asphalt.

Und in Erl, ebenfalls im Bezirk Kufstein, war bereits am Dienstag auf einer Baustelle eine Palette von einer rund zehn Meter hohen Überdachung eines Carports auf einen 48-Jährigen gefallen.

Der 50-jährige Lkw-Fahrer wurde laut Polizei von Zeugen und Rettungsleuten erstversorgt und in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der 48-Jährige wiederum wurde mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen. Ein anderer Arbeiter hatte zuvor den Unfall bemerkt und die Rettungskette in Gang gesetzt.