Asteroid über Berlin auch aus Oberösterreich gesichtet

Eine „Feuerkugel“ über Berlin in der Nacht auf Sonntag ist auch aus Oberösterreich gesichtet worden. Erwin Filimon, Obmann vom Astronomischen Arbeitskreis Salzkammergut, gelang um 1.32 Uhr eine Aufnahme des verglühenden Asteroiden mit der All-Sky-Meteoritenortungskamera der Sternwarte Gahberg bei Weyregg am Attersee, teilte er am Montag in einer Aussendung mit.

Entdeckt wurde der Asteroid mit etwa einem Meter Durchmesser dem Minor Planet Center (MPC) zufolge bereits wenige Stunden zuvor vom ungarischen Astronomen Krisztián Sárneczky, hatte die deutsche Presseagentur dpa am Sonntag berichtet. Der in der Nähe der deutschen Hauptstadt verglühte Himmelskörper wird als 2024 BX1 geführt.

Lesen Sie auch