Auf der Suche nach neuen Wegen zur natürlichen Unkrautbekämpfung

In der Landwirtschaft werden bestimmte Pflanzen zwischen zwei Anbauphasen ausgebracht, um als Gründüngung das Wachstum von Beikraut zu unterdrücken. Es wird vermutet, dass gewisse Stoffe, die durch die Wurzeln ausgeschieden werden, das Pflanzenwachstum in der Umgebung hemmen. Die an den chemischen Interaktionen beteiligten Stoffe sind Gegenstand eines vom Wissenschaftsfonds (FWF) geförderten Projektes, das auch nach Alternativen zur künstlichen Unkrautbekämpfung sucht.

Wer im Herbst schon einmal Walnüsse sammeln war, kennt das Phänomen: Trägt man keine wasserfesten Handschuhe, färben sich die Hände schnell schwarz. Das liegt an einem Stoff namens Hydrojuglon, der in den Schalen, Blättern und anderen Pflanzenteilen des Walnussbaumes enthalten ist. An der Luft entsteht daraus Juglon – eben jener Stoff, der nicht nur die Haut schwärzt, sondern auch Pilze oder Pflanzen abtöten kann. „Deshalb wachsen unter Walnussbäumen kaum andere Pflanzen“, erklärte die Unkrautexpertin Judith Wirth in einer FWF-Aussendung.

Bei den Pflanzen, die in der Landwirtschaft als Gründüngung zwischen zwei Anbauphasen ausgebracht werden, vermuten die Forscherinnen und Forscher aus Österreich und der Schweiz chemische Wechselwirkungen im Erdreich, die jenen aus dem Beispiel der Walnüsse nicht unähnlich sind. Als „Allelopathie“ bezeichnet man die wachstumshemmenden Wirkung, die gewisse Pflanzen auf ihre Umgebung haben. Es gebe zwar viele Theorien, wie Allelopathie zustande kommt, aber handfeste Nachweise darüber, welche Stoffe wann von welchen Pflanzen ausgeschieden werden, gibt es nur bei Einzelfällen wie der Walnuss, so Wirth.

Das Forschungsteam nimmt an, dass die wachstumshemmende Wirkung der Gründüngung durch Wurzelausscheidungen, sogenannter Exsudate, der Pflanzen erzielt wird. Zuerst untersuchte es in geschützten, vereinfachten Bedingungen die Interaktion von zwei Zwischenfrüchten, Rau-Hafer und Buchweizen, mit dem Beikraut Amarant. „Beide Zwischenfrüchte werden schon lange zur Gründüngung eingesetzt und sind dafür bekannt, Beikräuter gut zu unterdrücken“, so Wirth.

Eine zentrale Herausforderung sei es gewesen, die Zusammensetzung der Wurzelausscheidungen anhand des Verfahrens der „Massenspektronomie“ zu analysieren, meinte der am Projekt beteiligte analytische Chemiker Stephan Hann von der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien gegenüber der APA. Mithilfe dieses Analyseverfahrens kann man die Masse eines Moleküls sehr genau ermittelt. Mit dieser Methode zeigten sich den Forschern „in einer einzigen unserer Proben circa 1.000 verschiedene Substanzen“, so Hann. Erst in der statistischen Analyse hat sich gezeigt, welche Substanzen exklusiv ausgeschieden werden, wenn das Beikraut präsent ist. Erste Ergebnisse zur entwickelten Methode konnten bereits bei einer Konferenz in Houston präsentiert werden.

Wenn der Versuchstransfer aus der geschützten Laborumgebung in das wesentlich komplexere Erdreich gelungen ist, soll die Annahme zu der wachstumshemmenden Wirkung der Wurzelausscheidungen auch im Boden getestet und dort einzelne allelopathische Metabolite – Verbindungen, die im Rahmen des Stoffwechsels entstehen – identifiziert werden. Das würde letztlich die Zucht von Pflanzenarten ermöglichen, die ebendiese Stoffe vermehrt ausscheiden und so eine Alternative zur künstlichen Unkrautbekämpfung darstellen.