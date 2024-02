Ausgebüxter Schneeaffe wieder eingefangen

Vier Tage nach seiner schlagzeilenträchtigen Flucht aus einem schottischen Zoo ist ein Schneeaffe gefasst worden: Wie der Highland Wildlife Park im Nationalpark Cairngorms am Donnerstag mitteilte, wurde der Japanmakak Honshu in der Früh in einem Garten entdeckt, wo er sich an Vogelfutter gütlich tat. Tierpfleger konnten den Affen mit einem Betäubungspfeil ruhig stellen und einfangen. Er sollte anschließend untersucht und dann mit seiner Herde vereint werden.

Honshu war am Sonntag aus seinem Gehege ausgerissen. Experten hatten seither mit Wärmebild-Drohnen nach dem Tier gesucht.