Glimpflich geendet hat ein Unfall Montagabend in Mitterbach am Erlaufsee (Bezirk Lilienfeld). Ein Lenker aus dem Bezirk Tulln war mit seinem Auto in eine Sägewerkshalle neben der B20 gekracht.

Der Pkw blieb in einem Holzstapel stehen, Holzlatten durchschlugen die Windschutzscheibe. Die Feuerwehr befreite den Lenker und die Beifahrerin aus dem Wagen.

Lesen Sie auch

Die beiden Verletzten wurden zur Kontrolle ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht, berichtete das Rote Kreuz per Aussendung.