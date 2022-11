Im Bezirk Tulln in Niederösterreich soll ein junger Vater seinem ein Monat alten Baby lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt haben. Wie die Polizei am Sonntag in der Früh mitteilte, erlitt der Säugling vermutlich durch äußere Gewalteinwirkung unter anderem Frakturen beider Unterschenkel und eine Gehirnblutung. Das Baby werde derzeit im AKH in Wien behandelt. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete die Einlieferung des 21-Jährigen in die Justizanstalt St. Pölten an.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben