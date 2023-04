Bär im Tiroler Lechtal gesichtet

Im Tiroler Lechtal geht offenbar ein Bär um. Das Raubtier wurde laut Medienberichten in Stanzach von einer Wildtierkamera erfasst.

Der Bär soll sich an einer Wildfutterstelle bedient und einen Rehbock gerissen haben. Das Skelett wurde gefunden und wird nun auf DNA-Spuren untersucht, hieß es. Weitere Schäden an Nutztieren soll der Bär vorerst nicht angerichtet haben.

Das Raubtier soll sowohl am Montag als auch am Dienstag in der Gegend aktiv gewesen sein, berichtete die „Tiroler Tageszeitung“.

Zuletzt hatte ein Bären-Fall im Trentino für Aufsehen und Erschütterung gesorgt. Eine Problembärin hatte vor zwei Wochen in der norditalienischen Provinz einen 26-jährigen Jogger angegriffen und getötet. Mittlerweile wurde sie eingefangen.