Bargeld aus Kindergarten gestohlen

Einbrecher sind zwischen Dienstag und Mittwoch in den Kindergarten in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) eingedrungen. Die bisher unbekannten Täter dürften ein Fenster eingeschlagen haben und so ins Gebäude gelangt sein, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

Dort brachen sie mehrere Geldkassen auf und stahlen das darin enthaltene Bargeld. Die Höhe des Schadens war am Mittwoch noch nicht bekannt.

Insgesamt sechs Türen wurden im Kindergarten aufgebrochen, um an die Geldkassen zu gelangen. Am Tatort wurden laut Polizei Spuren gesichert, die Ermittlungen laufen.