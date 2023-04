Bestellter Bagger kam nie an: Mann beim Online-Kauf betrogen

Ein 50-jähriger Burgenländer, der sich online einen Minibagger kaufen wollte, ist offenbar auf einen Internetbetrüger hereingefallen.

Der Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See hatte den Bagger auf einer Onlineplattform bei einem belgischen Verkäufer bestellt. Trotz einer Warnung der Bankangestellten überwies er eine Anzahlung von 2.500 Euro auf ein britisches Konto. Der Minibagger kam aber nie an, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

Lesen Sie auch

Der Liefertermin sei mehrmals verschoben und schließlich auf Ende März festgelegt worden.

Als der Bagger auch zu diesem Termin nicht bei ihm ankam, versuchte der 50-Jährige laut Polizei sich nochmals mit dem Belgier in Verbindung zu setzen, dieser war jedoch nicht mehr erreichbar. Daraufhin erstattete der Burgenländer Anzeige, die Ermittlungen laufen.