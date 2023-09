Betrunkene lieferten Polizei Verfolgungsjagd

Betrunkene haben der Polizei in der Nacht auf Sonntag in Wien-Floridsdorf eine Verfolgungsjagd geliefert. Dabei sah es zunächst so aus, als könnten sie entkommen. Im Bereich der Brünner Straße wurden sie aber gestellt. Ausgangspunkt der Aktion war laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger eine Drohung mit einem Messer bei einem Lokal in der Kürschnergasse.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden kurz nach 3.30 Uhr zu dem Gastronomiebetrieb gerufen. Dort kam ihnen schon ein Zeuge entgegen, der angab, dass der Verdächtige mit einem Wagen davongebraust war. Das Auto fiel bei einer Sofortfahndung auf, mit mehr als 100 Stundenkilometern und riskanten Überholmanövern sowie Richtungsänderungen konnte der Lenker zunächst jedoch entkommen.

Lange konnte er sich seines Erfolgs jedoch nicht erfreuen. Ein anderer Streifenwagen entdeckte den Pkw im Bereich der Brünner Straße, zwei Männer standen daneben. Als sie die Polizei sahen, flüchteten sie, die Polizisten waren aber schneller. Zeugen belasteten den 32-Jährigen Beifahrer schwer, er soll bei dem Lokal andere Gäste mit dem Messer bedroht haben, es kam zu einem Handgemenge. Der 31-jährige Lenker wiederum hatte rund 1,5 Promille Alkohol im Blut. Beide wurden wegen mehrerer Delikte angezeigt.