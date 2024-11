Betrunkene verunfallte in Oberösterreich mit Sohn

Eine 35-jährige Autofahrerin mit ihrem fünfjährigen Sohn am Beifahrersitz ist am Donnerstag in Münzbach (Bezirk Perg) über eine Böschung gestürzt. Der Alkotest ergab 1,54 Promille, beide mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Auf der Klamer Straße war das Auto links von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich und stürzte über eine steile Böschung. Der Sohn konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, die Mutter war im Pkw eingeklemmt. Ein Passant bemerkte das Wrack und setzte die Rettungskette in Gang, wie die Polizei mitteilte. Er kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettung um die Verletzten.