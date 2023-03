Betrunkener Pkw-Lenker krachte in entgegenkommendes Auto

In Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn) ist am Mittwochabend ein betrunkener Pkw-Lenker frontal in ein Auto gekracht.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatte der 47-Jährige einen Lkw überholt und dabei den Wagen übersehen.

Die Insassen des entgegenkommenden Kfz, ein 66-Jähriger und eine 71 Jahre alte Frau, erlitten Verletzungen. Beide wurden per Rettung in das Landesklinikum Horn gebracht.

Dem alkoholisierten 47-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Den Einheimischen erwarten außerdem Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft und bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg.