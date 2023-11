Betrunkener stürzte mit Pkw in Bach

Ein alkoholisierter Autolenker ist in seinem Heimatbezirk Bruck-Mürzzuschlag am Montagabend in den Stanzer Bach gestürzt und dabei verletzt worden. Eine aufmerksame Anrainerin hatte den Unfall beobachtet und die Einsatzkräfte verständigt.

Der Obersteirer wurde geborgen und ins LKH Bruck/Mur gebracht, teilten die Landespolizeidirektion Steiermark und die Freiwillige Feuerwehr am Dienstag mit.

Der Unfall passierte gegen 19.00 Uhr auf der Schanzsattelstraße (L114). Der Unfalllenker war alleine im Fahrzeug gewesen. Warum er von der Straße abgekommen ist, war vorerst unklar. Die Feuerwehr konnte rasch zur Bergung des Mannes schreiten, da sich das Rüsthaus der Feuerwehr Stanz gleich in der Nähe der Unfallstelle befindet.

Der unterkühlte Mann wurde über die Fahrertür aus dem Pkw geholt, erst ins Rüsthaus und dann ins Spital gebracht. Ein Test beim 56-Jährigen ergab eine schwere Alkoholisierung. Der beschädigte Pkw wurde von den Feuerwehren Stanz und Kindberg mittels Kran geborgen.