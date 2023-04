Zwei vermutlich mit einer Schreckschusspistole bewaffnete Männer haben am Mittwochabend ein Cafe in der Malfattigasse in Wien-Meidling überfallen.

Bevor sie mit der Beute flohen, gab einer der Verdächtigen laut einer Aussendung der Polizei einen Schuss ab.

Verletzt wurde dabei niemand. Eine Sofortfahndung verlief negativ. Bewaffnet waren sie mit einem schwarzen Revolver, der aber nur eine Schreckschusspistole gewesen sein soll.