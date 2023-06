Bewegung auch bei Hitze sinnvoll

Sollen Freizeitsportler in den paar Wochen, in denen es in unseren Breitengraden so richtig heiß werden kann, eine Pause einlegen? „Das ist keine gute Idee“, meint Ronald Ecker, Allgemein- und Sportmediziner in Marchtrenk sowie Co-Referent für Primärversorgungseinheiten in der Ärztekammer für OÖ.

Denn: „Ein trainierter Freizeitsportler merkt schon nach einer Woche einen Leistungsrückgang. Weniger fitte Hobbysportler fangen nach drei, vier Wochen quasi wieder bei null an“, ergänzt der Experte.

Die totale Bewegungsabstinenz wegen Hitze sei überflüssig, wenn man gewisse Regeln einhält, meint der Mediziner. So sind „Early birds“ im Sommer klar im Vorteil: Morgens ist die Luft noch vergleichsweise frisch.

Auch die Ozonbelastung ist dann am geringsten. Wer nicht für Frühsport gemacht ist oder der berufliche Alltag zu früh startet, verlegt sein Training auf die späten Abendstunden.

Nicht in Mittagsstunden trainieren

Sonne meiden: Auf jeden Fall sollte man die Mittagssonne meiden. Hobbysportler sollten – falls vorhanden – Trainingseinheiten in einen schattigen Wald verlegen.

Sonnenschutz: Wenn man schon in der prallen Sonne unterwegs ist, muss der Kopf durch eine Kappe zur Vermeidung eines Sonnenstichs geschützt werden. „Im Schatten würde ich mich bevorzugt ohne Kappe bewegen. Denn ein guter Teil des Wärmeaustausches erfolgt über die Kopfhaut“, sagt Ecker.

Mit Wasser kühlen, Sonnencreme auftragen

Das Kühlen der Haut mit kaltem Wasser bringt übrigens laut dem Experten viel. Überdies sollte man seine Haut als Schutz vor Alterung und langfristigen Schäden mit einer Sonnencreme einschmieren, die einen entsprechend hohen Schutzfaktor aufweist.

Flüssigkeitszufuhr: Bei sportlicher Aktivität in der Hitze soll pro Stunde zumindest ein halber Liter getrunken werden, ansonsten drohen Dehydratation und Kreislaufprobleme.