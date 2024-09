BirdLife Österreich fordert Jagdstopp auf Tafelente und Co.

Mit September beginnt in weiten Teilen Österreichs die Entenjagdsaison. Nach wie vor dürfen seltene Entenarten in den meisten Bundesländern legal geschossen werden. Die von der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich bereits lange vorgebrachte Forderung, gefährdete Arten wie Tafel-, Spieß- und Pfeifente ganzjährig zu schonen, wird nun durch eine aktuelle Einschätzung der EU-Kommission gestützt.

Die Vogelschutzrichtlinie gewährt den meisten wildlebenden Vogelarten auf europäischer Ebene einen umfassenden Schutz, erlaubt jedoch auch die nachhaltige Bejagung einzelner Arten. Die Bestandstrends einiger jagdbarer Arten sind derart beunruhigend, dass nach Ansicht der Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission die Jagd umgehend beschränkt werden muss, um das Aussterbe-Risiko nicht zusätzlich zu erhöhen.

Die „Taskforce on the recovery of birds“ der EU-Kommission empfiehlt einen vollständigen Jagdstopp für Pfeif- und Tafelente sowie eine Halbierung der Abschüsse bei Spieß- und Löffelente. „Diese Einschätzung unterstreicht unsere langjährige Forderung nach einem Jagdstopp für bedrohte Vogelarten“, betont Johannes Hohenegger von BirdLife Österreich.

Bedrohte Entenarten unter Beschuss

Die Spießente, die seltenste Entenart Österreichs, brütet mit nur ein bis vier Brutpaaren in Österreich und gilt nach der Roten Liste Österreichs als vom Aussterben bedroht, in der BirdLife- Ampelliste wird sie unter „Gelb“ geführt.

In Europa hat sie in den vergangenen 17 Jahren mehr als ein Drittel (38 Prozent) ihres Bestands verloren und ist als gefährdet eingestuft. Dennoch darf sie im Burgenland, in Niederösterreich und in Kärnten in den Herbst- und Wintermonaten geschossen werden.

Die weltweit gefährdete Tafelente erfuhr in den vergangenen Jahrzehnten einen dramatischen Rückgang. In der Roten Liste Österreichs wird sie als stark gefährdet eingestuft, die BirdLife-Ampelliste reiht sie unter „Rot“, also höchster Schutzbedürftigkeit. Österreichweit brüten nur mehr 40 bis 90 Brutpaare.

Die in Österreich nur als Wintergast anzutreffende Pfeifente ist im Burgenland, Kärnten und Niederösterreich jagdbar, obwohl sie innerhalb der vergangenen zwölf Jahre die Hälfte ihres europäischen Brutbestands verloren hat.

Die europaweit rückläufige Löffelente ist mit 30 bis 160 Brutpaaren in Österreich stark gefährdet, darf aber im Burgenland sowie in Kärnten und Niederösterreich geschossen werden.

„Da aufgrund der föderalistischen Organisation des Jagdrechts in Österreich jedes Bundesland eine eigene Einstufung der jagdbaren Entenarten vornimmt, sind Löffelente, Spießente und Pfeifente nach wie vor in Kärnten, Niederösterreich und dem Burgenland jagdbar, die Tafelente sogar in allen Bundesländern außer der Steiermark und Tirol“, so Hohenegger.

„Es handelt sich um europa- oder weltweit gefährdete Vogelarten, die umgehend Schutz benötigen“, so Hohenegger, der „die Landesregierungen und Jagdverbände dringend auffordert, die Empfehlungen der EU-Kommission umzusetzen und die Jagd auf gefährdete oder vom Aussterben bedrohte Vogelarten zu stoppen“.