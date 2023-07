Bis Samstag überwiegend freundlich, ab Sonntag zunehmend regnerisch

Bis zum Samstag bleibt das Wetter in Österreich noch beständig und freundlich, wie die Meteorologen von Geosphere Austria prognostizierten. Doch ab Sonntag ziehen dann Wolken durch und es wird zunehmend regnerisch. Die Temperaturen bleiben aber angenehm sommerlich und bleiben knapp unter 30 Grad.

Mit einer kräftigen Westströmung ziehen am Freitag immer wieder ein paar Wolkenfelder durch. Vor allem im Bergland und im Norden bilden sich außerdem zeitweise Regenschauer, vereinzelt können auch Gewitter mit dabei sein.

Am geringsten bleibt die Schauerneigung vom Innviertel bis zum Nordburgenland und in den Beckenlagen im Süden. Der Wind weht in der Nordhälfte verbreitet lebhaft aus West, im Süden bleibt es eher schwach windig. Die Frühtemperaturen erreichen elf bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 24 bis 31 Grad.

Sonne und Wolken wechseln am Samstag dann rasch. Am Nachmittag werden die Wolken generell mehr und es muss in allen Landesteilen mit teils gewittrigen Regenschauern gerechnet werden. Am meisten Schauer und Gewitter gibt es voraussichtlich im Bergland. Der Wind aus Südwest bis West weht schwach bis mäßig, vor allem im Donauraum auch teils lebhaft. Die Frühtemperaturen steigen auf zwölf bis 19 Grad, die Tageshöchsttemperaturen auf 24 bis 31 Grad.

Aus der Nacht heraus gibt es am Samstag in der Westhälfte einige, teils gewittrige Regenschauer, die lokal auch stärker ausfallen können. Bis in den frühen Vormittag entwickeln sich auch im Süden und Osten bei vielen Wolken und nur zeitweisem Sonnenschein Regenschauer und Gewitter.

An der Alpennordseite weht der Wind mäßiger, am Nachmittag mitunter auch lebhaft aus West bis Nordwest. Nach Süden hin weht der Wind schwächer. Die Frühtemperaturen klettern auf zwölf bis 20 Grad, die Tageshöchsttemperaturen auf 22 bis 27 Grad.

Neben häufigem Sonnenschein sind am Montag stellenweise auch einige Wolken zu sehen. Vor allem von Oberkärnten bis Oberösterreich entstehen daraus auch immer wieder Regenschauer. Im Flachland bleibt es häufiger auch trocken. Nördlich der Alpen weht der Wind mäßig bis lebhaft, südlich davon bleibt es häufig windschwach. Die Frühtemperaturen erreichen elf bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 22 bis 27 Grad.

Während im Westen die Wolken die meiste Zeit des Tages dominieren, zeigt sich am Dienstag in der Osthälfte zumindest in der ersten Tageshälfte noch zeitweise die Sonne. Aus den Wolken kann es immer wieder regnen, lokal sind auch Blitz und Donner möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig überwiegend aus Süd bis Nordwest. Frühtemperaturen steigen auf elf bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen auf 21 bis 27 Grad.