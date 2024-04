Eine Bombendrohung hat am Sonntagnachmittag im Innsbrucker Stadtteil Saggen für einen Großeinsatz gesorgt. Die Drohung war gegen 15.15 Uhr bei der Polizei eingelangt. Bei der Durchsuchung des bedrohten Objektes durch einen Sprengmittelspürhund wurde nichts Verdächtiges gefunden. Ein Einfamilienhaus musste evakuiert werden. Zu dem oder den Tätern und den Hintergründen der Drohung war vorerst nichts bekannt, die Ermittlungen dauerten am Sonntagabend an.

