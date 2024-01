Brand in Billa-Filiale in Breitenfurt bei Wien

Fünf Feuerwehren mit 135 Mitgliedern sind in der Nacht auf Mittwoch bei der Bekämpfung eines Brandes in einer Billa-Filiale in Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) im Einsatz gestanden.

Die Flammen seien über zwei Drehleitern und mehrere Rohre im Außen- und teilweise im Innenangriff unter schwerem Atemschutz rasch unter Kontrolle gebracht worden, berichteten die örtlichen Helfer auf Facebook. Die Nachlöscharbeiten würden „noch bis weit in den heutigen Tag andauern“.

Die FF Breitenfurt war um Mitternacht zum Brandeinsatz im Gewerbegebiet der Marktgemeinde alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Helfer sei die Filiale in Vollbrand gestanden und vom Einsatzleiter sofort die Alarmstufe erhöht worden. Damit seien die FF Laab im Walde, Perchtoldsdorf, Kaltenleutgeben und Brunn am Gebirge zusätzlich alarmiert worden.

Das Bezirkskommando Mödling berichtete von erschwerten Bedingungen beim Einsatz aufgrund der tiefen Temperaturen von minus acht Grad. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.