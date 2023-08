Brennerbahnstrecke in Tirol gesperrt, Regen hält an

Der anhaltende Regen hat in Tirol auch Montagvormittag die Einsatzkräfte auf Trab gehalten und zu ersten Straßen- und Bahnsperren geführt. Die Brennerbahnstrecke wurde aufgrund eines Murenabganges zwischen Steinach in Tirol und Brenner bis voraussichtlich Montagabend komplett gesperrt. Im Ötztal trat die Ötztaler Ache über die Ufer, die Ötztal Straße (B186) wurde daher zwischen Längenfeld und Sölden gesperrt. Die Hochwasserwarnung für Tirol blieb indes aufrecht.

Zu größeren Überschwemmungen in Ortsgebieten aufgrund über die Ufer getretener Flüsse oder Bäche kam es bis dato nicht, wie es vom Landesfeuerwehrverband gegenüber der APA hieß. Nach aktueller Einschätzung wurde eine Entspannung erst für Dienstag erwartet. Am Sonntag hatte das Land erklärt, dass Spitzen an den Zubringern des Inn Montagmittag erwartet würden.

Prekärer als anderswo stellte sich die Lage im Ötztal, Stubaital, Wipptal und im hinteren Zillertal dar. Dort herrscht eine „rote“ Regenwarnung, wobei von einer „großen Gefahr von Muren und Hangrutschungen sowie Überschwemmungen auszugehen“, sei. Die am Sonntag ausgegebene Hochwasserwarnung am gesamten Innverlauf sowie seiner Zubringer im Oberland, der Sill und der Ziller blieb nach wie vor aufrecht. „Derzeit haben beispielsweise die Pegelstände der Ötztaler Ache bei Tumpen, der Krössbach und der Valserbach bei in St. Jodok am Brenner Marken erreicht, die alle 30 Jahre auftreten. In Huben im Ötztal wurde an der Ötztaler Ache bereits ein HQ100 (hundertjährliches Hochwasser, Anm.) verzeichnet“, berichtete Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes.

Das Land Tirol appellierte an die Bevölkerung, „Abstand von Gewässern und überfluteten Flächen“ zu halten. Laut Informationen von GeoSphere soll sich die Situation erst am Dienstag beruhigen. Rizzoli empfahl, „die Wettersituation laufend im Blick zu haben – vor allem in den betroffenen Gebieten – und die Pegelstände zu verfolgen“. Diese können auf Hydro Online unter tirol.gv.at mitverfolgt werden.

Die ÖBB informierten indes über die Sperre der Brennerbahnstrecke. Bis voraussichtlich 18.00 Uhr werde diese andauern. Für S-Bahnen und den Regionalverkehre wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, für den Fernverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr „angefordert“, hieß es. Die ÖBB machten Fahrgäste darauf aufmerksam, „dass das Platzangebot begrenzt sein kann“. Man solle daher auch „alternative Reisemöglichkeiten“ nutzen.

Insgesamt waren landesweit seit Sonntagabend 85 Feuerwehren mit rund 2.000 Einsatzkräften ausgerückt. 183 Einsätze habe man bisher insgesamt gezählt, sagte der Sprecher des Landesfeuerwehrverbands, Anton Wegscheider, zur APA. Die meisten Einsätze wies der Bezirk Imst mit 63 auf. Großteils hatten es die Helfer mit gesperrten Straßen, lokalen Vermurungen und stellenweise über die Ufer gegangenen Achen wie im Ötztal zu tun. Auch seien die Wehren in den Orten stark präventiv tätig.

Die Dimension des Einsatzes sei indes nicht außergewöhnlich, berichtete Wegscheider. So seien die Feuerwehren etwa angesichts der Sturmereignisse im Juli innerhalb von 48 Stunden zu über 1.000 Einsätzen mit rund 4.000 Leuten ausgerückt.

Bernd Noggler, Geschäftsführer der Leitstelle Tirol, sagte gegenüber der APA, dass man sich Montagfrüh vorwiegend auf mögliche Situationen wie Straßensperren vorbereite. Noch seien „keine schlimmeren“ Ereignisse eingetreten, bis dato seien nur „kleinere Hangrutsche und Vermurungen“ entstanden. In der Leitstelle würden rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Einsätze und Rettungsfahrten organisieren.

Unterdessen rüstete man sich auch in der Landeshauptstadt Innsbruck, in der man bisher nur vereinzelte Wasserschäden verzeichnete, für einen möglichen Ernstfall, vor allem im Bereich der Sill. In den frühen Morgenstunden entschied die Einsatzleitung der Innsbrucker Berufsfeuerwehr, den Mobilen Hochwasserschutz im Bereich des Flusses zu aktivieren. So wurde etwa der Fuß- und Radweg vom Rapoldipark bis zur Pradler Brücke gesperrt. Brücken und Wildbäche werden von der Feuerwehr kontrolliert.