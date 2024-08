Beim Spielen mit einem Hund ist am Samstagnachmittag ein elfjähriger Bub in Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) ins Gesicht gebissen und schwer verletzt worden. Der Bub war mit seinem Bruder auf einem Bauernhof, wo dieser beim Arbeiten half. Währenddessen spielte der Elfjährige mit dem Hund, der plötzlich aus vorerst ungeklärten Gründen zubiss. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht, teilte die Polizei mit.

