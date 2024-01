Ein dreijähriger Bub ist Montagabend in einer Wohnung in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) von seiner Mutter und Rettungskräften reanimiert worden. Dies sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Das Kind hatte laut Polizei an einer Stehlampe hantiert und war dabei vermutlich in den Stromkreis geraten. Es verlor das Bewusstsein. Der Dreijährige wurde mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Sein genauer Gesundheitszustand war vorerst nicht bekannt.

