Bundesheer-Hubschrauber in Oberösterreich ausgebrannt

Am Donnerstagabend ist in Oberösterreich ein Bundesheer-Hubschrauber im Zuge einer Zwischenlandung verunglückt und ausgebrannt. Die Besatzung konnte die Maschine noch rechtzeitig verlassen, hieß es seitens der Verteidigungsministeriums. Laut Polizei erlitt eine Person schwere Verletzungen, fünf weitere Personen wurden demnach leicht verletzt.

Zum genauen Vorgang gab es vorerst noch unterschiedliche Angaben. Laut Bundesheer musste die Maschine des Typs Agusta Bell 212 kurz vor 20 Uhr aus derzeit noch unbekannten Gründen im Raum Pramet/Feitzing notlanden. Eine Person dürfte dabei verletzt worden sein, hieß es auf Nachfrage der APA am Abend aus dem Verteidigungsressort, Details seien noch unklar.

Lesen Sie auch

Die Polizei gab vor Ort gegenüber der APA bekannt, dass die Maschine nach einer Zwischenlandung beim Start in Schwierigkeiten geraten und in weiterer Folge in Brand geraten sei. Die Insassen konnten sich demnach aus dem Hubschrauber befreien, allerdings wurde laut Polizei eine Person schwer- sowie fünf weitere Personen leicht verletzt (zwei Piloten, ein Techniker und drei Flugretter). Alle Betroffenen wurden laut Verteidigungsministerium ins Krankenhaus gebracht.

Die Rettungskette sei sofort in Gang gesetzt worden. Feuerwehr, Rettung und Polizei befanden sich am Abend am Unfallort. Auch die Unfallkommission des Militärkommandos Oberösterreich war am Weg zur Unfallstelle. Weitere Personen waren von dem Unfall nicht betroffen.