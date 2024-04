Bei einer Hausdurchsuchung sind am Dienstag in der Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers in Wien-Margareten rund 785,3 Gramm Cannabisharz, 141,8 Gramm Cannabiskraut, rund sechs Gramm vermutliches Kokain sowie 6.525 Euro in bar sichergestellt worden.

Die Polizei kam auf die Spur des Mannes, nachdem Beamte einen Suchtmittelverkauf beobachtet hatten.

Lesen Sie auch

Der 33-jährige Algerier wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung.