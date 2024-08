Cobra-Einsatz nach Schreckschüssen in Eisenstadt

Mann in Wohnhaus festgenommen - Keine Verletzten

Schreckschüsse in einem Wohnhaus haben in der Nacht auf Freitag für einen Cobra-Einsatz in Eisenstadt gesorgt.

Mehrere Nachbarn gaben an, kurz nach Mitternacht Knallgeräusche gehört zu haben, ein Anrainer alarmierte die Einsatzkräfte, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Um 3.30 Uhr erfolgte dann der Zugriff durch die Cobra. Im Haus wurden eine Schreckschusspistole und ein Luftdruckgewehr sichergestellt. Der Bewohner wurde festgenommen. Verletzte gab es nicht.

Der Mann dürfte alleine im Haus gewesen sein. Dritte seien jedenfalls nicht gefährdet worden, hielt die Polizei fest. Der Bewohner wird nach Abschluss der Erhebungen bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angezeigt.