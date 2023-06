Corona: Katholische Kirche hebt alle Maßnahmen auf

Auch die römisch-katholische Kirche in Österreich hebt mit 1. Juli alle Coronaregeln auf. Diese Maßnahme erfolge im Gleichklang mit den staatlichen Regelungen, die zeitgleich enden, ließ der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, am Freitag via „Kathpress“ wissen. Ein entsprechender Beschluss wurde bei der Juni-Vollversammlung der Bischöfe in Mariazell gefasst.

Auf die kirchliche Praxis im Umgang mit den Corona-Maßnahmen bringt dieser Beschluss freilich nahezu keine Änderung, weil schon seit 1. Juni vergangenen Jahres fast alle Regelungen ausgesetzt waren.

Mit dem jetzt erfolgten Beschluss der Bischofskonferenz wird die seit 16. April 2022 geltende Rahmenordnung zur Feier öffentlicher Gottesdienste nun endgültig aufgehoben und außer Kraft gesetzt.