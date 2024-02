Defekter 3D-Drucker löste Wohnungsbrand aus

Ein technischer Defekt an einem 3D-Drucker führte am Freitagabend zu einem dramatischen Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus. Zwei Bewohner des Gebäudes hörten kurz vor 20:30 Uhr durch explosionsartige Geräusche.

Daraufhin setzten die beiden Bewohner einen Notruf ab und starteten die Evakuierung des Hauses. Personen wurden keine verletzt, für eine Katze gab es aber keine Rettung.

Die Familie, der die betroffene Wohnung gehört, war zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs nicht zu Hause. Einsatzkräfte der Feuerwehr von St. Johann in Tirol, die rasch vor Ort waren, verschafften sich Zutritt zur Wohnung und entdeckten im Arbeitszimmer Glutnester.

Nach eingehender Untersuchung wurde ein stark beschädigter 3D-Drucker als wahrscheinliche Ursache des Feuers identifiziert, der zuvor mehrere Stunden lang in Betrieb war.