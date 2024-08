Den Sommer mit der ganzen Familie ausklingen lassen

Das Hotel Hasenauer in Hinterglemm ermöglicht großen und kleinen Leuten Bilderbuch-Ferien

Ob Erlebnisweg, Hochseilpark oder Wildlife Trail — die Region Saalbach Hinterglemm bietet Aktivitäten für kleine und große Kinder. Und das Vier-Sterne-Superior-Hotel Hasenauer im Zentrum von Hinterglemm ist ein geniales Basislager für Familien, die sich in der Gegend austoben und gemeinsam Zeit mitten in der Natur verbringen möchten. Im Spätsommer sind Kinder bis sechs Jahre im Zimmer der Eltern sogar eingeladen.

Abenteuer und chillen

Nach einem erlebnisreichen Tag lässt es sich ganz wunderbar in der Rooftop-Relax-Area des Hotels entspannen — grandioser Ausblick auf die herrliche Bergwelt inklusive. Panorama-Saunawelt, Yoga-, Meditations- & Chillout-Lounge sorgen dafür, dass man zur Ruhe kommt. Ganz oben auf der Panoramaterrasse wartet auf die Gäste noch ein Whirlpool mit Traumaussicht.

Und die Kleinen? Die chillen mit Mama, Papa & Co im Familienbereich samt Infrarotkabine und können sich im Spa wie die Großen mit wohltuenden Massagen verwöhnen lassen. Der Außenpool lädt das ganze Jahr über mit wohligwarmem Wasser zum Schwimmen.

In neuem Glanz erstrahlen Suiten des Hotels, der Restaurant- und Barbereich lädt zum Genießen. Die Küche punktet mit alpiner Kulinarik, der Chefkoch nimmt aber auch gern internationale Einflüsse auf.

Groß & Klein am Rad

Vom Hasenauer aus lassen sich der Baumwipfelweg oder Montelino’s Erlebnisweg wunderbar erobern, Hochseilpark und Wildlife Trail sorgen für einen Adrenalinkick. Der „Learn to Ride Park“ ist ein Highlight für alle kleinen Bike-Fans. Los geht es auf dem Rundkurs, von wo aus die Kids sich schrittweise an die ersten „großen Trails“ heranradeln können. Zwischendurch oder wenn das Wetter einmal nicht so gut ist, locken eine Mini-Kletterwand, Spieletische sowie Tischfußballturniere im Hotel.

Mit über 90 km coolen Lines & Trails und neun topmodernen Bergbahnen zählt Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn zur größten Bike-Region Österreichs: Für jede Art von Radfahrer ist die passende Tour dabei. Die Glemmguides (www.glemmguides.at) zeigen den Gästen bei geführten Mountainbike-Touren ihre Lieblingsplätze im Glemmtal. Und mit der Joker-Card transportiert die Bergbahn die Räder zweimal täglich gratis auf den Lieblingsberg. Biker und Wanderer nutzen die Bahnen der Region und viele Freizeitaktivitäten völlig kostenlos.

Von Melanie Wagenhofer

Die Autorin nahm auf Einladung des Hotel Hasenauer an der Reise teil.