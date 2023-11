Der Winter hat sich am Freitag in Teilen Tirols und auch in Salzburg mit reichlich Neuschnee bemerkbar gemacht — so auch in Kaprun, wo es nicht nur am Kitzsteinhorn weiß war.

Die Schneefallgrenze sank im Westen auf 800 Meter. Auch am Brenner (Tirol) herrschte in der Früh dichtes Schneetreiben. Auf mehreren Verbindungen in beiden Bundesländern galt bereits Schneekettenpflicht.