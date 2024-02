Diebe räumten während Polizeieinsatz Streifenwagen aus

Besonders dreist waren Diebe am Sonntag in der Südsteiermark — sie bedienten sich in einem Polizeiauto, während die Beamten nur wenige Meter weiter eine Rauferei schlichteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Ermittlungen laufen.

Gegen 20 Uhr waren insgesamt vier Polizeistreifen zu einem Einsatz nach St. Veit am Vogau im Bezirk Leibnitz gerufen worden. Grund dafür war eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Dabei dürften zumindest vier Südsteirer im Alter von 23 bis 27 Jahren in Streit geraten sein, der in einem Handgemenge endete. Mehrer Verletzte waren die Folge.

Beute wieder zurückgebracht

Während sich Polizisten vor Ort um die Verletzten kümmerten und die Ermittlungen aufnahmen, entwendeten die Unbekannten Schutzausrüstung, wie beispielsweise ballistische Schutzhelme, aber auch einen Alkomaten aus einem der Fahrzeuge. Die Gegenstände konnten einige Stunden nach dem Verschwinden wieder am Tatort aufgefunden und sichergestellt werden. Seither laufen die Ermittlungen gegen unbekannte Täter.

Warum diese diese Einsatzmittel aus dem unversperrten Dienstwagen entwendet haben, ist derzeit unklar. Zu einer Gefahrensituation aufgrund der fehlenden Schutzausrüstung bei einem Folgeeinsatz kam es glücklicherweise nicht. Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Straß in Steiermark unter 059133/6175 oder 133 zu melden.