Diese Sachen helfen gegen den Kater am Neujahrstag

Silvesterfeiern können die unangenehme Begleiterscheinung haben, dass dann doch das eine oder andere Glaserl Sekt, Sekt-Orange, Bier oder Wein im Spiel war.

Das ist ja nicht verwerflich – sofern man nicht betrunken Auto fährt – aber höchstwahrscheinlich klagt der eine oder andere am Neujahrstag über Kopfschmerzen, flauen Magen und Schwindelgefühle. Die typischen Anzeichen eines Katers. Dem kann man aber entgegenwirken.

Die schlimme Dehydrierung

Generell, also nicht bloß zu Silvester, gilt: Übermäßiger Alkoholkonsum führt zu Dehydrierung. Der Alkohol entzieht dem Körper Wasser und wichtige Nährstoffe. Dadurch wird auch das Gehirn schlechter durchblutet. Um dieser Dehydrierung entgegenzuwirken, hilft vor allem eins: viel Wasser trinken.

Um das Defizit an Mineralstoffen auszugleichen, kommt nun dem Frühstück eine große Bedeutung zu. Manche schwören auf deftige Kost; etwa einen Burger oder Pizza. Ob dies den Kater direkt bekämpft, ist wissenschaftlich nicht belegt.

Wichtig ist, dass der Körper mit wichtigen Nährstoffen wie Magnesium oder B-Vitaminen versorgt wird. Auch ungesüßte Tees helfen, wenn man beispielsweise generell an einem nervösen Magen leidet.

Frische Luft tut gut

Typische Begleiterscheinungen eines Katers sind zudem Schwindel und Kreislaufprobleme. In diesen Fällen helfen eine kalte Dusche, ein Spaziergang an der frischen Luft oder ein Kaffee. Der Kater selbst verschwindet dadurch zwar nicht. Allerdings wird der Kreislauf etwas in Schwung gebracht, was zumindest einige Symptome lindert.

Von Oliver Koch