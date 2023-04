Drei Menschen bei nächtlichem Feuer in Wien verletzt

Nach dem Brand in der Nacht auf Karsamstag im Kellergeschoß eines Wohnhauses in Wien-Leopoldstadt ist eine Vorsatztat laut Polizei nicht auszuschließen. Bei dem Feuer in dem Mehrparteienhaus in der Harkortstraße wurden eine Frau (20) und zwei Männer (19 und 20) verletzt, der 20-Jährige dabei schwer. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass dürfte das Feuer durch eine offene Flamme in Verbindung mit einer brandfördernden Flüssigkeit entstanden sein.

Den Polizeiermittlungen zufolge dürfte sich das Trio in dem Keller aufgehalten haben, als das Feuer ausbrach. Die Verletzten wurden noch nicht einvernommen, in einer ersten kurzen Befragung gaben sie aber an, dass zwei weitere Menschen in dem Keller waren. Nach diesen sucht die Polizei – so die Angaben der Verletzten stimmen. Warum die drei in dem Keller waren, war ebenfalls unklar. Ob sie das Feuer absichtlich gelegt haben oder es möglicherweise bei anderen Tätigkeiten zu einem Unfall gekommen ist, blieb zunächst offen.

Lesen Sie auch

Der Brand war kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften an. Unter Atemschutz wurden die Flammen mit zwei Löschleitungen unter Kontrolle gebracht. Das Haus wurde mit Hochleistungslüftern entraucht. Der Einsatz war nach rund zwei Stunden beendet.